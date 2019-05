Назван самый смелый тренд в пляжной моде

Эксперты моды назвали полупрозрачное бикини самым смелым пляжным трендом лета 2019 года. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о раздельном купальнике с топом в стиле 90-х и трусами с высокой посадкой, изготовленном из сетки. Такая модель неонового желтого цвета, например, появилась в ассортименте британского модного бренда I Saw It First и стоит около 11 фунтов стерлингов (900 рублей).

Среди знаменитостей, поддержавших тренд, оказалась звезда телесериала «Улица Коронации» Арианна Айтар (Arianna Ajtar). Актриса опубликовала в Instagram-аккаунте фотографию в полупрозрачном бикини, которая была сделана во время ее отпуска на греческом острове Миконос.

Материалы по теме На мокром месте Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию

Подписчики Айтар одобрили купальник. «Икона стиля!» — похвалила одна из комментаторов. «Ты королева пляжа», — согласилась другая. «Освободи соски!» — шутила третья, вспомнив о феминистическом движении Free the nipple.

Ранее в мае на сайте британского ретейлера Topshop появился женский купальник с «ужасающими» прорезями для ног. Автор слитного купального костюма без бретелек с броским принтом из апельсинов и зебры — лондонский бренд Jaded London. У модели, демонстрирующей его на сайте, прорези для ног заканчиваются под подмышками.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!