Найден способ казаться стройнее на пляже

Знаменитости нашли способ казаться стройнее на пляже. Об этом сообщает The Sun.

Для того, чтобы их талия выглядела стройнее, чем есть на самом деле, девушки выбирают купальные костюмы с поясом. Журналисты обратили внимание, что этот тренд поддержали многие популярные модели и фэшн-блогеры.

Так, например, в Instagram-аккаунте участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлои Кардашьян появилось фото, на котором она лежит в море в пятнистом слитном купальнике с поясом.

Фото опубликовано @khloekardashian

Похожим снимком поделилась и голландская модель и звезда бренда Victoria's Secret Роми Стрейд во время отдыха на Британских Виргинских островах.

Фото опубликовано @romeestrijd

Тенденцию поддержала победительница американского реалити-шоу «Ученик» Сайан Габбидон (Sian Gabbidon). Девушка выложила снимок, на котором она позирует в малиновом купальнике с поясом и в кепке в тон.

Фото опубликовано @siangabbidon

Еще одна знаменитость, которая выбрала такую же модель купальника, — участница британского шоу «Остров любви» Кэди Макдермотт (Kady McDermott).

Фото опубликовано @kadymcdermott

«Купальник с поясом — это самый большой тренд этого лета, потому что он делает вашу талию стройнее и подчеркивает изгибы тела», — прокомментировала модный редактор издания Клемми Филдсенд.

Ретро-купальник с поясом вернулся в моду летом 2018 года. Тогда свои версии таких купальников представили известные бренды-производители пляжной одежды Hunza G и Solid and Striped, а популярные блогеры начали выкладывать фотографии в этой вещи в соцсетях.

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