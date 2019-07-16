Возраст участника телешоу привел зрителей в недоумение

Участник британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Томми Фьюри (Tommy Fury) изумил зрителей, когда в одном из выпусков заявил, что родился в 1999 году. Как сообщает Daily Mail, в соцсетях поклонники сразу ощутили себя пожилыми.

Фьюри назвал дату рождения во время обсуждения участниками шоу фильмов про Гарри Поттера по мотивам книг Джоан Роулинг. Когда разговор зашел о самой первой картине про волшебника — «Гарри Поттер и философский камень», Фьюри сказал: «Фильм вышел в 1999 году, правильно? Я родился в том году». Он также рассказал участникам, что в детстве ему нравилась актриса Эмма Уотсон, игравшая Гермиону Грейнджер. В действительности первый фильм по книге вышел не в 1999, а в 2001 году.

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«Все еще не могу до конца осознать тот факт, что Томми родился в 1999-ом. Что? Как мы оказались одного возраста», — написал один из пользователей. Некоторые зрительницы сообщили, что из-за этого откровения им перестал нравиться Фьюри.

Другие юзеры сразу ощутили себя в разы старше, «став бабушками или дедушками». Одна из зрительниц сделала вывод, что в новых сезонах будут участвовать и люди, рожденные в новом тысячелетии: «Только осознала, что дети из 2000-х будут на "Острове любви" в следующем году, если Томми в этом и был рожден в 1999-ом».

Ранее участники прошлых сезонов реалити-шоу «Остров любви» пожаловались на вмешательство продюсеров в отношения между ними.

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