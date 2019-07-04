Бывшие участники популярного реалити-шоу рассказали о произволе продюсеров

Участники прошлых сезонов релити-шоу Love Island («Остров любви») пожаловались на вмешательство продюсеров в отношения между ними. Об этом они рассказали в интервью сайту Closer.

По словам Джонни Митчелла (Jonny Mitchell), снимавшегося в проекте в 2017 году, продюсеры могут убедить или заставить участников шоу делать то, что они считают нужным. «У них есть своя тактика. Я думаю, они уже заранее знают, кто победит», — заявил мужчина.

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Митчелл добавил, что продюсеры чаще всего достигают своих целей, разговаривая с конкурсантами. «Если на проекте появляется новая девушка, они говорят: "Мы думаем, что она красивая. А ты что думаешь? Узнай ее поближе"», — описал общение с создателями передачи британец. Он признался, что продюсеры подталкивают участников к выбору того или иного партнера.

Героиня сезона 2018 года Лора Андерсон (Laura Anderson) тоже отметила большое влияние продюсеров на жизнь конкурсантов. «Нас долго держали раздельно и часто не давали разговаривать друг с другом», — вспомнила свое пребывание на вилле девушка.

Представители реалити-шоу в комментарии Digital Spy заявили, что отношения участников контролируются только ими самими. «Эфир программы точно отражает то, что происходит на вилле», — ответили они на запрос журналистов.

В июне 2019 года звезды Love Island раскрыли изнанку проекта и описали неделю уединения перед началом съемок.

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