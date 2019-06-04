Звезды реалити-шоу раскрыли правду о подготовке к съемкам

Бывшие участники реалити-шоу Love Island рассказали о том, как проходит подготовка к проекту. Об этом пишет Huffington Post, с журналистами которой своим опытом поделились Эал Букер (Eyal Booker) и Малин Андерсон (Malin Andersson).

По словам пары, за месяц до съемок они несколько раз заполняли специальные опросники и ходили на собеседования, по результатам которых их отбирали в шоу. Затем продюсеры помогали конкурсантам собрать все необходимое, однако некоторые вещи им брать запретили. Например, Букер не смог взять наручные часы, а Андерсон — Библию.

За неделю до съемок каждого из участников вместе с личным наставником отправили жить в отдельный отель на Майорке. У прошедших кастинг отобрали мобильные телефоны и лишили всякой связи с внешним миром. «Все это было похоже на военную операцию. Наставник все время следила за мной, проверяла, не спрятала ли я где-то телефон. Я думала, что схожу с ума», — описала свое эмоциональное состояние Андерсон.

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Букер, по его собственному признанию, перенес неделю изоляции легче. «Это смахивало на небольшие каникулы. Я загорал, читал книги и смотрел Netflix», — сказал он. Также мужчина добавил, что наставник помог ему успокоиться перед началом шоу.

В первый день съемок Андерсон несколько часов просидела в палатке с завязанными глазами и в наушниках, чтобы ничего не знать о представлении других участников. «Кто-то подходил ко мне и давал попить через трубочку», — вспоминала девушка.

Ранее участница Love Island Скарлетт Моффатт призналась, что травля из-за лишнего веса довела ее до отказа выходить из дома.

Love Island — британское реалити-шоу, участники которого проводят несколько недель на вилле. Их цель — найти себе пару из числа остальных конкурсантов и получить за это денежный приз.

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