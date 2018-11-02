Участник реалити «лишился всего» после фразы о Гитлере и убийстве евреев

Бывший участник британского реалити-шоу Big Brother Льюис Фланаган (Lewis Flanagan) заявил, что его выгнали из шоу после шуток про Гитлера. Об этом он рассказал в интервью The Sun.

27-летний Фланаган был одним из самых популярных участников сезона. Он планировал выиграть приз в 100 тысяч фунтов стерлингов (8,54 миллиона рублей), однако ему пришлось покинуть шоу из-за оскорбительных комментариев на съемках.

Мужчина разговаривал с другим участником по поводу одежды. По ошибке он сказал Аушвиц (Auschwitz) вместо слова «наряды» (outfits), которые созвучны в английском языке. Однако Фланаган решил не исправлять оговорку, а превратить ее в шутку. В итоге он спародировал Гитлера и сказал, что собирается убивать евреев.

«Это была простая пародия, а не заявление моих личных убеждений, но никто это не понял, и я был опустошен. Я не антисемит, я агностик. Я люблю всех людей», — рассказал бывший участник телешоу, извинившись перед всеми оскорбленными людьми.

По словам Фланагана, безобидная шутка полностью изменила его жизнь. «Один глупый комментарий стоил мне всего опыта. Я потерял 100 тысяч фунтов стерлингов, хотя был фаворитом на победу. Я потерял все и упустил деньги, которые могли изменить мою жизнь», — поделился переживаниями Фланаган. Он также рассказал, что вернулся в дом матери и занял там единственную свободную комнату.

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