Неудачный макияж звезды реалити-шоу неприятно поразил зрителей

Участница британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Маура Хиггинс (Maura Higgins) вызвала бурную реакцию пользователей сети своим макияжем, пишет The Sun.

Зрители заметили, что в последних выпусках 28-летняя участница неправильно подобрала косметику, из-за чего цвет лица Мауры не соответствовал цвету тела. Мнения о причинах произошедшего разделились. Некоторые посчитали, что таким образом девушка не успевает за своим загаром, и посоветовали ей правильно подобрать тональный крем для лица.

«Меня очень раздражает, что лицо Мауры с каждой ночью все меньше и меньше похоже по цвету на ее тело. Обнови, пожалуйста, свой тональный крем, чтобы он соответствовал твоему загару!» — написала MsWannaBean. С ней согласилась CasseeBee, отметив, что «кто-то должен сказать Мауре, что ее тональный крем совсем ей не подходит».

Участница реалити-шоу никак не прокомментировала мейкап. В своем аккаунте в Twitter девушка лишь ретвитила положительные записи о себе.

Ранее в июне зрители Love Island с недоверием отнеслись к игре, показанной в эфире, и посчитали ее подстроенной. По их мнению, для викторины с угадыванием, о ком написаны твиты, использовались фейковые аккаунты.

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