Раскрыт заработок звезд популярного реалити-шоу

Бывшие звезды реалити-шоу Love Island («Остров любви») зарабатывают миллионы фунтов стерлингов после участия в проекте. Об этом пишет The Sun.

Рекордсменами по доходам стали супруги Алекс и Оливия Боуэн (Alex и Olivia Bowen). Они одержали победу на шоу в 2016 году и с тех пор, по данным журналистов, получили 4,4 миллиона британских фунтов (около 364 миллионов рублей). Эти деньги появились у них благодаря тому, что после появления в программе оба стали Instagram-блогерами и запустили свой модный бренд.

Победительница четвертого сезона Love Island Дэни Дайер (Dany Dyer) к настоящему моменту заработала 1,7 миллиона фунтов (примерно 140,5 миллиона рублей). Участие в проекте помогло ей увеличить количество подписчиков в соцсетях, стать лицом бренда Mark Hill, а также запустить собственную линию одежды.

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Выяснилось, что даже те, кому не удалось занять в шоу первое место, смогли значительно улучшить свое финансовое состояние. Например, участница второго сезона Кэди Макдермотт (Kady McDermott) запустила свою линию косметики и фитнес-курс. Также сразу после выхода передачи в эфир Кэди платили десять тысяч британских фунтов (827 тысяч рублей) за появление в ночном клубе. Всего Макдермотт заработала 1,3 миллиона британских фунтов (107,5 миллиона рублей).

Love Island — британское реалити-шоу, участники которого проводят несколько недель на вилле. Их цель — найти себе пару из числа остальных конкурсантов и получить за это денежный приз.

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