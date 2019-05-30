Мать звезды реалити-шоу напала на охранника и угодила в тюрьму

Мать участницы популярного британского реалити-шоу Love Island Сью Харт (Sue Hart) провела ночь в тюрьме после того, как напала на охранника бара во время вечеринки. Как сообщает Metro, инцидент произошел в январе 2018 года в городе Уэртинг.

По данным издания, 49-летняя Харт вместе с другом семьи Гарри Гилзом (Harry Giles) начали драку с сотрудниками у входа заведения. По словам свидетеля беспорядков, в тот день «празднование дня рождения вышло из-под контроля». Пару в итоге задержали полицейские. Ночь они провели в отделении, а после были отпущены.

Харт работает руководителем компании по проведению похорон, которую создал ее муж в 2004 году. Ее дочь, 26-летняя Эми Харт (Amy Hart), приняла участие в новом сезоне Love Island. Девушка стала известна тем, что пять лет назад сделала операцию по увеличению груди, которую ей оплатили бабушка и дедушка.

Love Island — британское реалити-шоу о поиске второй половины. Действие шоу разворачивается под пристальным вниманием камер на вилле, закрытой от внешнего мира. Участники составляют друг с другом пары. В финале победители получают денежный приз.

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