Бывший участник «Холостяка» рассказал о череде несчастий после проекта

Бывший участник австралийских реалити-шоу Bachelorette («Холостячка») и Bachelor In Paradise («Холостяк в раю») Аполло Джексон (Apollo Jackson) пожаловался на трудную жизнь после съемок в проектах. Об этом он рассказал в своем Instagram.

По словам Джексона, все проекты, над которыми он работал на протяжении больше восьми месяцев после шоу, оказались неудачными. У него было всего два оплачиваемых DJ-сета, а масштабный концерт, к которому он готовился полгода, пришлось отменить из-за того, что куплены были лишь 11 билетов.

Кроме того, австралиец изучал смешанные боевые искусства и готовился к своему первому бою, но порвал связки в обоих руках и одно сухожилие. В результате мужчина остался без денег и, по его собственному признанию, не смог даже вылечить зуб, боль в котором не давала ему спать по ночам.

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Однако Джексон обратил внимание и на положительные стороны ситуации, в которой оказался. «Именно в это время я встретил людей, с которыми иначе бы не познакомился, развил навыки, которые мог бы не получить, узнал много нового о своих способностях, создал крутые вещи с потрясающими людьми и в итоге понял, что происходившее со мной было не таким уж и плохим», — написал в своем посте Джексон.

Другая бывшая участница реалити-шоу также пожаловалась на тяжелую жизнь после проекта. Instagram-модель Кэссиди МакГилл (Cassidy McGill) рассказала, что соцсети стали для нее основным источником дохода, и она ощущает сильное напряжение от этой работы.

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