Зрители разоблачили обман на популярном реалити-шоу

Зрители британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») с недоверием отнеслись к игре, показанной в эфире, и посчитали ее подстроенной. Об этом пишет Sun.

В очередном выпуске проекта участникам было предложено угадать, о ком из них написаны твиты, зачитываемые им ведущими. По утверждению создателей программы, они брали публикации реальных людей из соцсетей.

Пользователи решили проверить аккаунты юзеров, посты которых были показаны в шоу, и пришли к выводу, что они были фейковыми. «У всех этих аккаунтов где-то по 30 подписчиков. Скорее всего, это продюсеры создали себе учетные записи», — писал Unrulyyyyt.

Также многие обратили внимание на то, что зачитанные ведущими твиты были достаточно мягкими по своему содержанию, в то время как реальные публикации в сети чаще всего звучат более жестко.

Ранее, в начале июня 2019 года, один из бывших участников Love Island, раскрыл изнанку проекта, рассказав, как продюсеры обманывали участников.

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