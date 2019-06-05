Звезда реалити-шоу раскрыл изнанку проекта

Бывший участник реалити-шоу Love Island Крис Уильямсон (Chris Williamson) рассказал об особенностях жизни конкурсантов на проекте. Своим опытом он поделился с BBC News.

По словам Уильямсона, продюсеры намеренно устанавливали на всех часах неверное время, и поэтому ему приходилось ориентироваться по солнцу. Точного ответа на вопрос, почему так происходит, у него не было, но мужчина выдвинул предположение: «Возможно, так им легче было контролировать, когда нам ложиться спать, а когда просыпаться».

Кроме того, участникам запрещается говорить на определенные темы. Например, они не могут обсуждать события за пределами места съемок — виллы, а также беседовать о вещах, брендах и периоде изоляции, который каждый проходил перед началом проекта.

Уильямсон также объяснил, что в шоу не показывают, как конкурсанты едят, так как это связано с техническими трудностями. «Вы когда-нибудь ели с микрофоном, прикрепленным у шеи? Звучит похоже на то, как кто-то идет по грязи — абсолютно отвратительно», — пояснил он.

По признанию героя проекта, пребывание на вилле в какой-то момент становится скучным. «У тебя нет развлечений, и ты думаешь только о том, что происходит 24 часа в сутки. Это тяжело» — заключил мужчина.

Ранее в июне британские журналисты раскрыли заработок звезд Love Island. Выяснилось, что они продолжают зарабатывать миллионы фунтов стерлингов уже после ухода с шоу.

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