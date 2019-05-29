Участница «Холостяка» с Кридом поведала о быстром обогащении после проекта

Instagram-модель Виктория Короткова, участвовавшая в реалити-шоу «Холостяк» с Егором Кридом, рассказала о влиянии проекта на ее карьеру блогерши. Своими мыслями по этому поводу она поделилась в ролике Ксении Собчак «Инстаграмщицы. Высший свет против девушек в купальниках» на YouTube-канале «Осторожно, Собчак!»

Короткова призналась, что «Холостяк» помог ей начать зарабатывать на своих публикациях в соцсети. «До 22 лет я вообще не работала, и у меня в приоритете была семья», — описала девушка свое прошлое до проекта. Сейчас, по словам модели, основной источник ее дохода — публикация монетизированных постов. Другие Instagram-блогерши добавили, что «Холостяк» — такая же фабрика подписчиков, как и «Дом-2».

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В настоящий момент у девушки 889 тысяч подписчиков. Хотя Короткова соглашается с тем, что большая их часть появилась у нее после проекта, она считает, что контент в ее аккаунте играет немаловажную роль в их удержании. «Если люди до сих пор на меня подписаны, значит, им это интересно, они следуют моим советам в какой-то степени, следят за моей жизнью», — сказала она.

Шестой сезон «Холостяка» с Егором Кридом выходил в эфир на ТНТ с марта по июнь 2018 года. Виктория Короткова дошла до финала, но артист предпочел ей другую девушку — модель Дарью Клюкину.

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