Егор Крид рассказал о закулисье «Холостяка»

Певец Егор Крид заявил, что в шестом сезоне шоу «Холостяк», в котором он был главным героем, не было постановочных моментов. В разговоре с Юрием Дудем он рассказал, что это было принципиальным условием, которое он выдвинул продюсерам шоу. Интервью доступно на YouTube-канале «вДудь».

«Там постановы не было вообще никакой. Единственное, что я сказал — не хочу, чтобы был секс на камеру, потому что это все превратится в "Дом-2"», — рассказал Крид.

По словам артиста, до этого его приглашали поучаствовать в шоу дважды, но оба раза он отказывался и согласился только на третий, когда продюсер шоу, креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов пообещал снимать сезон с ним без сценария. В результате Крид сам придумывал свидания и давал советы съемочной группе.

Крид отметил, что в самом начале, когда увидел участниц, засомневался в целесообразности участия в передаче, так как ни одна из них не была в его вкусе. «Но я каждый день жил этим проектом. Я чувствовал себя как человек, который взял за них ответственность — сделать все возможное, чтобы у них хоть чуточку изменилась жизнь», — пояснил певец.

Крид рассказал, что, вероятно, слишком серьезно относился к телепроекту, «потому что дурак». «Потому что появились чувства. Там были две девочки, которые мне очень нравились», — добавил музыкант.

С победительницей проекта Дарьей Клюкиной у него отношения не сложились. По словам артиста, он поверил в ее искренность, однако разочаровался, когда увидел, как она отзывалась о конкурентках во время съемок. Крид и Клюкина встретились вновь через четыре месяца после завершения съемок. «Она сказала, что любит меня, что у нее ко мне большие чувства», — пересказал Крид их разговор. Певец спросил, готова ли девушка удалить свой аккаунт в Instagram — она обещала сделать это во время их последней встречи. Когда Клюкина отказалась, они разошлись.

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