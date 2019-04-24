Звезда «Холостяка» пожаловалась на побои от мужа

Звезда шестого сезона шоу «Холостяк» с Егором Кридом Аида Уразбахтина заявила о насилии со стороны бывшего мужа. Об отношениях с бывшим возлюбленным она рассказала изданию StarHit.

По словам Уразбахтиной, супруг часто был агрессивен и даже во время беременности поднимал на нее руку. Она призналась, что продолжала терпеть унижения. «Когда я забеременела, он вообще слетел с катушек. Он бил меня, когда я была и на восьмом месяце. А когда я родила, он сказал: "Я так надеялся, что у тебя что-нибудь случится. Какая ты крепкая"», — рассказала девушка.

Участница шоу решила уйти от мужа только после того, как он ударил ее на глазах у маленького сына. По словам звезды телешоу, после разрыва экс-возлюбленный продолжал ее преследовать.

Собеседница издания отметила, что пресечь постоянные побои удалось, когда она ударила супруга в ответ: «Еще долго нас в покое не оставлял, доводил меня до истерик. Это продолжалось ровно до тех пор, пока я не дала сдачи. Просто вышла к нему с битой и ударила. Тогда он отстал».

В течение многих лет бывший муж отказывался общаться с сыном, но ситуация изменилась после участия женщины в шоу «Холостяк». «Сейчас он общается с ребенком. Изредка даже видится. Я не препятствую этому. Верю, что человек, который сделал столько гадостей для меня, может быть хорошим отцом», — подчеркнула она.

Уразбахтина участвовала в шестом сезоне российской версии «Холостяка». Победительницей шоу стала Дарья Клюкина, однако ее отношения с холостяком Кридом долго не продлились.

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