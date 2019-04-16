Звезда «Холостяка» сфотографировался голым с дочерью и разочаровал фанаток

Звезда австралийской версии шоу «Холостяк» Сэм Вуд (Sam Wood) навлек на себя критику пользователей Instagram после того, как опубликовал голое фото с дочерью на пляже.

На снимке мужчина стоит спиной к камере и держит руку своей полуторагодовалой дочери Уиллоу (Willow). Не всем подписчикам знаменитости понравился такой пост. «Вот это разочарование... Зачем такие фото делать вообще? Что это должно доказать? Мне нравилось следить за вами до этого самого момента!» — злился комментатор Ricciopaula. «Обязательно такие фото снимать рядом с детьми?» — задавался вопросом юзер magic_mini_gardens.

Некоторые пользователи заметили, что снимок может расстроить падчерицу Вуда — тринадцатилетнюю Ив (Eve). «Его дочь-тинейджер и ее друзья увидят его ягодицы. Представьте, если бы это был один из наших отцов», — писал один из подписчиков звезды.

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Однако многие юзеры не увидели в голом фото Вуда ничего предосудительного. «Так мило. Не злитесь так, люди. Вы давно на пляже были и видели купальники, которые сейчас носят? Это же просто потрясающее фото отца и ребенка», — восхищалась постом Sweenz_1111.

Сам Вуд пришел в комментарии и объяснил, почему сделал такое фото. «Нам было весело, и Снез (жена Вуда — прим. ред. «Ленты.ру.») нас сфотографировала. Пляж был пустой, и Ив это тоже понравилось. Семья всегда на первом месте, а жизнь слишком коротка, чтобы воспринимать ее слишком серьезно», — написал мужчина.

Вуд — фитнес-тренер и участник австралийского шоу «Холостяк» сезона 2015 года. Спустя полгода после завершения телепередачи он женился на финалистке шоу Снежане Маркоски (Snezana Markoski), а через два года у них родилась дочь Уилоу.

«Холостяк» — реалити-шоу, придуманное в США и адаптированное в том числе в России. Его герой — незамужний мужчина — выбирает себе спутницу среди нескольких девушек.

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