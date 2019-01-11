Зрители пришли в бешенство из-за девственности героя американского «Холостяка»

Зрители проекта «Холостяк», новый сезон которого стартовал на американском канале ABC, возмущены тем, что создатели шоу слишком часто упоминают тот факт, что главный герой Колтон Андервуд (Colton Underwood) является девственником. В частности, свое недовольство пользователи сети выражают в Twitter.

«ABC: Колтон, ДЕВСТВЕННИК, следующий главный холостяк Америки и ДЕВСТВЕННИК, у которого НИКОГДА не было СЕКСА с ЖЕНЩИНОЙ, он такой ДЕВСТВЕННЫЙ», — описал промо-кампанию шоу пользователь под ником mcLendo.

«Если бы мы выпивали каждый раз, когда в "Холостяке" произносят слово "девственник", то вряд ли бы продержались хотя бы пять минут», — предположила lilrunner.

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YouTube-блогер Эмили Уилсон возмутилась тем, что создатели шоу решили использовать девственность Андервуда в качестве его главной особенности, и предположила, что телеканал лишь укрепляет стереотип о том, что о характере людей следует судить по их сексуальной жизни.

В разговоре с Vox профессор социологии Лора Карпентер предположила, что упорный акцент на отсутствие сексуального опыта у 26-летнего мужчины связан с тем, что в последние годы стигматизация девственности, которая была направлена главным образом в отношении женщин, стала предметом обсуждений и в отношении мужчин.

При этом, как отмечает издание, канал не стал отказываться от сексуализации главного героя: промо-ролик начинается с крупного плана обнаженного Андервуда в душе и кричащих от восторга девушек, которые наблюдают за ним.

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