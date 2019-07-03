Нелепое поведение участницы реалити-шоу рассмешило зрителей

@giaonfilm / Twitter

Диалог героя австралийского реалити-шоу «Холостяк» и одной из участниц, показанный в трейлере проекта, удивил пользователей сети. Об этом пишет Metro.

Главным героем шоу в этом сезоне стал Мэтт Агню (Matt Agnew). В ролике одна из конкурсанток — Эбби — подошла к нему знакомиться. Агню представился астрофизиком, в ответ на что девушка улыбнулась и произнесла: «Я Близнецы».

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Агню пришел в замешательство, но затем сгладил неловкую ситуацию, сказав, что по знаку зодиака он Лев. В конце трейлера Эбби описала свои эмоции от первой встречи, сказав: «Все мои ожидания оправдались!»

Пользователей Twitter видео насмешило. Одни предположили, что девушка приняла слово «астрофизик» за знак зодиака, а другие писали, что она перепутала профессию астрофизика с работой астролога. «Мне за нее стыдно», — комментировал ролик Nostalgia. «Готов смотреть "Холостяка" только ради нее», — шутил другой юзер.

Ранее, в мае 2019 года, бывший участник австралийского «Холостяка» пожаловался на трудную жизнь после съемок в проекте.

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