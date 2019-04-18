Участник реалити-шоу возжелал подсмотреть за целующимися девушками и пожалел

Участник австралийского шоу «Холостяк в раю» Пэдди Коллиа (Paddy Colliar) получил угрозы убийством в свой адрес после того, как высказался в эфире шоу о поцелуе двух других участниц — Алекс Нейшн (Alex Nation) и Брук Блертон (Brooke Blurton). Об этом пишет Daily Mail.

«Круто. Хотел бы я незаметно подсмотреть за этими двумя. Надеюсь, будет еще и масло, и массаж. Вот это горячо. Сейчас прямой эфир можно поставить на паузу, я бы так и сделал, пока они целовались. Просто говорю, как есть. Мы все об этом думаем», — так Коллиа прокомментировал кадры того, как две девушки поцеловались в губы, узнав о том, что у них будет свидание друг с другом.

По словам австралийца, после этого ему начали писать десятки разозлившихся зрителей, причем некоторые из них угрожали ему расправой. «Мы разберемся с Пэдди раз и навсегда. Не надо относиться к двум девушкам, которые нравятся друг другу, как к зрелищу. Мы ему закроем рот», — сердился на мужчину один из комментаторов. «Надеюсь, Пэдди умрет в одиночестве за то, что он все еще хочет смотреть на роман между квир-девушками в 2019-ом», — писал другой юзер.

Материалы по теме «Они даже не пытались остановить секс» Геи, лесбиянки, мужские слезы и беспорядочные связи в одном из главных шоу мира

Коллиа пришлось извиниться за свои слова в Instagram. Он признал, что действительно мог задеть чьи-то чувства, но такую реакцию людей все равно посчитал чрезмерной. «Я не думаю, что кто-либо заслуживает таких комментариев в свой адрес», — пожаловался мужчина.

«Холостяк в раю» — американское реалити-шоу, адаптированное в том числе в Австралии. В нем неженатый мужчина или незамужняя женщина выбирает себе спутницу или спутника. Все участники «Холостяка в раю» ранее уже участвовали в «Холостяке».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!