Бывшая порнозвезда раскрыла главную причину ухода из индустрии

Порноактриса и модель Миа Халифа (Mia Khalifa) рассказала о причинах ухода из индустрии фильмов для взрослых. Интервью у Халифы взял сайт Daily Beast.

Женщина призналась, что приняла решение перестать сниматься в порно, как только стала популярной. «Когда я увидела, что происходит в СМИ, я образумилась и поняла, что я на самом деле делаю и как это повлияет на мою жизнь в дальнейшем», — поделилась она.

По словам актрисы, ее целью никогда не были слава и деньги. «Это был грязный маленький секрет, который я хотела иметь, чтобы другие люди не вмешивались в это дело», — объяснила она.

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Она также добавила, что пришла в порно в поисках самоутверждения, которое получала, снимаясь в откровенных видео. Халифа призналась, что раньше мужчины не баловали ее своим вниманием и у нее были проблемы с самооценкой.

Халифа снималась в порно недолго: с 2014 по 2015 год. По словам женщины, после пережитого нормальная жизнь и офисная работа для нее стали почти невозможными.

Халифа прославилась ролью в порнофильме, где она снялась в хиджабе. После этого актриса неоднократно получала угрозы в свой адрес.

В одном из своих недавних интервью Халифа раскрыла свой заработок в порно, который оказался не таким большим, как предполагали многие.

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