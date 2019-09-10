Уставшая от славы порнозвезда велела фанатам оставить ее в покое

Порноактриса и модель Миа Халифа (Mia Khalifa) попросила фанатов не беспокоить ее, когда они видят ее в аэропорту утром. Об этом она написала у себя в Instagram.

«Люблю каждого из вас, но, пожалуйста, когда встретите меня в аэропорту в 9 часов утра, не подходите ко мне. Встреча точно будет неприятной», — сообщила она поклонникам.

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Кроме того, в этой же публикации Халифа объявила, что у нее в Instagram 17 миллионов подписчиков, и поблагодарила своих фанатов. Комментаторы ответили ей словами поддержки и похвалы.

Халифа снималась в порно всего год, с 2014-го по 2015-й, однако успела прославиться после съемки порнофильма в хиджабе. После этого актриса неоднократно получала угрозы в свой адрес.

В одном из недавних интервью Халифа рассказала об истинной причине своего ухода из индустрии. Кроме того, она раскрыла свой заработок в порно, который, вопреки предположениям, оказался не таким большим.

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