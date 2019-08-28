Врач бросила медицину и сделала головокружительную карьеру в порно

Американская порноактриса Сильвия Сэйдж (Silvia Saige) заявила, что окончила университет и получила отличную работу в сфере медицины, но затем решила переехать и сниматься в порно. Ее реплику приводит Daily Mirror.

По ее словам, несмотря на возможность помогать людям на своей первой работе, она чувствовала, что несчастна и хочет изменить ситуацию. 35-летняя Сэйдж переехала в Лос-Анджелес в 2014 году. Первоначально она была намерена исполнить мечту — стать стендап-комиком. Однако затем она подписала контракт на съемки в порно, узнав об индустрии от подруги.

Актриса отметила, что довольна своей работой и может заработать более одной тысячи фунтов стерлингов (80 тысяч рублей) за несколько часов съемок. Тем не менее Сэйдж призналась, что до сих пор наталкивается на трудности в общении с родителями из-за решения.

«Тяжелее всего знать, что моя семья так же находится под влиянием моей карьеры, как и я сама. Я хочу, чтобы родители гордились мной, как это было во время моей работы в медицинской сфере», — подчеркнула порноактриса.

По ее словам, мать и отец сначала были категорически против, но со временем начали постепенно принимать этот шаг. Сэйдж пояснила, что тяжелее это далось матери, так как она религиозный человек.

Спустя пять лет съемок в порно, она уже знает в деталях процесс, сопровождающий запись фильма. По ее словам, за кадром остаются многие детали. Например, подписание бумаг, фотосет без и с партнером, подготовка прически и макияжа, а также общение со съемочной группой и другими актерами.

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