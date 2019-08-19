Участница реалити-шоу обрадовалась интересу к порно с ее участием

Звезда британского реалити-шоу Love Island Индия Рейнолдс (India Reynolds) обрадовалась интересу зрителей к порно с ее участием. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Известно, что до участия в шоу на канале ITV девушка работала моделью в эротических съемках и появлялась на страницах изданий «для взрослых», таких как FHM, Zoo и Nuts. После того, как Рейнолдс появилась в телешоу, многие поклонники нашли фото и видео с ней в интернете.

Рейнолдс заявила, что ее не волнует, что в сети доступны изображения и ролики с ее участием. «Я была там, когда были сняты видео, поэтому я не буду шокирована тем, что в них есть», — заявила она. Также женщина уточнила, что «это было не совсем порно».

Слава пришла к Рейнолдс после участия в шоу Love Island, где она заняла третье место. Женщине удалось построить отношения с одним из участников. Она утверждает, что о любви между ними говорить пока рано.

Ранее участница австралийского телешоу «Холостяк» Эбби Чатфилд (Abbie Chatfield) заявила, что испытала сильнейший стресс после поцелуя с главным героем передачи Мэттом Агню (Matt Agnew). По ее словам, она не могла есть три дня.

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