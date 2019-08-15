Участница реалити-шоу испытала стресс после поцелуя и перестала есть

Участница австралийского реалити-шоу «Холостяк» Эбби Чатфилд (Abbie Chatfield) пожаловалась на сильный эмоциональный стресс после поцелуя с героем передачи Мэттом Агню (Matt Agnew). Об этом пишет Yahoo Lifestyle.

«Мне пришлось идти к психологу. Наши кураторы действительно беспокоились за меня. Я ничего не ела три дня, только лежала и плакала. Мне было нехорошо», — призналась Чатфилд.

По словам девушки, такой стресс объясняется давлением со стороны других участниц. Она обещала им, что не будет целоваться с Агню во время их встречи, однако нарушила данное им слово.

Большинство других конкурсанток высказались о поведении Чатфилд с Агню негативно. «Эбби — пронырливая собака, — сказала Рейчел Арахилл (Rachael Arahill). — Все остальные девочки были очень злы».

Агню и Чатфилд впервые встретились в начале июля 2019 года. Их странный диалог рассмешил зрителей, которые обратили особое внимание на нелепое поведение Чатфилд.

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