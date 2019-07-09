Бывший участник «Холостяка» поджег себя в эфире шоу талантов

Бывший участник реалити-шоу «Холостяк» Аполло Джексон (Apollo Jackson) испугал судей программы Australia's Got Talent, исполнив опасный номер с поджиганием. Об этом пишет Yahoo Lifestyle.

Джексона подвесили к потолку над емкостью с горящими лезвиями. Во время номера конкурсанта постепенно опускали вниз. Для того, чтобы остановить движение, ему нужно было открыть ящик, находящийся рядом с ним. Дело осложняло также то, что мужчину облили горючей жидкостью и подожгли.

Все судьи восприняли происходящее очень эмоционально. Певица Николь Шерзингер вскочила со своего места с криками «Нет, нет, боже, нет». Телеведущий Эммануэль Фейлдел (Emmanuel Feildel) обратил внимание на то, что у Джексона загорелась рука.

Джексон участвовал в проектах Bachelorette («Холостячка») и Bachelor In Paradise («Холостяк в раю»). В конце мая 2019 года он жаловался на трудную жизнь после съемок. По его словам, все проекты, над которыми он работал в течение восьми месяцев после шоу, оказались неудачными.

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