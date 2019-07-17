Создателя «Холостяка» обвинили в нападении на беременную жену

Жена американского продюсера Майка Флейса (Mike Fleiss) — Лора Флейс, победительница конкурса красоты «Мисс Америка-2012», — обвинила мужа в том, что он угрожал ей из-за нежелания делать аборт и нанес побои. Об этом пишет Fox News.

По словам женщины, все произошло в их доме на острове Кауаи на американских Гавайях. Супруг выступил против ее беременности вторым ребенком и потребовал сделать аборт.

Флейс рассказала, что 4 июля 2019 года муж пообещал перестать помогать ей финансово, если она решит рожать. На следующий день, 5 июля, продюсер вел себя еще более агрессивно, неоднократно оскорбляя жену. Он также пригрозил, что не позволит ей общаться с семьей и с четырехлетним сыном пары — Беном.

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6 июля Флейс силой отобрал у супруги мобильный телефон. Она испугалась остаться без связи и попыталась отобрать устройство у мужа, но не смогла. «Он взял меня, прислонил к стене и держал так. Когда я освободилась, он продолжал отталкивать меня от себя», — описала произошедшее женщина.

Когда продюсер собрался уезжать, супруга подошла к его машине и, по ее словам, «умоляла» вернуть ей телефон. Флейс резко тронулся с места и чуть не сшиб дверью беременную жену.

После этого женщина начала плакать и звать на помощь. Ее крики услышал один из соседей, который отвез Флейс к другу, откуда она отправилась в полицию.

К заявлению на мужа Флейс приложила фото нанесенных ей побоев, которые включают в себя синяки с внутренней стороны руки и царапину на шее. Продюсеру временно запретили приближаться к жене и ребенку на 100 ярдов (91 метр).

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