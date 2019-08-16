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Участница реалити-шоу отказалась от интима с Ди Каприо и пожалела

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Уитни Порт

Участница американского реалити-шоу The Hills: New Beginnings Уитни Порт (Whitney Port) рассказала о том, как чуть не оказалась дома у актера Леонардо Ди Каприо. Об этом пишет News.com.au.

По словам Порт, они встретились в Лос-Анджелесе. Ди Каприо пригласил ее к себе, но девушка отказалась, испугавшись того, что может последовать за этим.

«Я слишком нервничала. У меня никогда не было секса на одну ночь. Я не хотела оставаться с ним наедине», — объяснила Порт. Она добавила, что сильно сожалеет о том, что переволновалась и упустила свой шанс.

Порт и Ди Каприо познакомились в ночном клубе в Нью-Йорке. Они обменялись телефонными номерами и общались на протяжении полугода, до встречи в Лос-Анджелесе.

The Hills — американское реалити-шоу, в котором показана жизнь нескольких женщин в Лос-Анджелесе.

Ранее в августе участница реалити-шоу настолько перенервничала после поцелуя с героем передачи, что отказалась от пищи на несколько дней и почти не вставала с кровати.

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