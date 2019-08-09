Звезда реалити-шоу прогулялась по станции в «голом» наряде

Звезда реалити-шоу Geordie Shore, 23-летняя англичанка Хлоя Ферри прогулялась в прозрачном боди по одному из железнодорожных вокзалов Лондона. Об этом сообщает The Sun.

Видео прогулки Ферри по станции выложила в сторис своего Instagram-аккаунта ее коллега по реалити-шоу Софи Касаи. Она сопроводила его подписью: «Вся станция смотрит».

Ферри возвращалась в Ньюкасл после вечеринки Celebs Go Dating, на которой девушка веселилась вместе со звездой реалити-шоу Love Island Меган Бартон-Хансон и популярной Instagram-блогеркой Лорен Гуджер. Вечеринку Ферри покинула босиком, оставив на ней свои туфли на высоком каблуке.

В феврале 2019 года участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян вышла на улицу в прозрачном платье в 15-градусный мороз и взволновала фанатов.

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