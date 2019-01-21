Женщины полюбили выходить замуж в «голых» платьях

Эксперты моды назвали прозрачные платья самым популярным свадебным трендом 2019 года. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечает издание, белые платья из гипюра, газа и тюля стали крайне востребованными среди невест в последние месяцы. Такую популярность платьев с эффектом «голого тела» эксперты связали с частым появлением знаменитостей на ковровой дорожке в откровенных нарядах.

В октябре эксперты моды составили список самых стильных свадебных платьев 2019 года. Среди них они отметили модель с американской проймой, наряды с пышными рукавами, платья с перьями, наряды нетрадиционного цвета и платья-туники с запахом и вышивкой.

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