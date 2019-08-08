Девушку погрузили под воду и заставили пережить трагедию из прошлого

Зрители австралийского реалити-шоу Survivor были возмущены тем, что участницу Сару Айлз (Sarah Ayles), которая ранее пережила цунами, поместили в контейнер, доверху заполненный водой. Об этом пишет Yahoo Lifestyle.

По замыслу создателей проекта, аналогом которого является российское шоу «Последний герой», конкурсанты должны были провести под водой максимально возможное для них время. «Как вы преодолеете это заложенное в вас желание выжить? Сколько вы выдержите, прежде чем поддадитесь панике?» — говорил во время испытания ведущий.

Позже Айлз призналась, что пребывание под водой воскресило в ней неприятные воспоминания о том, как она пережила цунами на Шри-Ланке в 2004 году. «Головой я понимала, что именно так люди и погибали тогда. Я выжила, но такое большое количество человек утонуло», — поделилась эмоциями девушка.

Юзеры Twitter были недовольны тем, что Айлз заставили пройти такое испытание. «Это неприкрытая попытка заработать рейтинг на травме другого человека. Состояние телевидения в 2019 году меня просто ужасает», — написала одна из пользовательниц. «Это явное проявление жестокости», — возмутилась другая.

Цунами, произошедшее в Юго-Восточной Азии в 2004 году, было вызвано мощными подземными толчками у побережья индонезийского острова Суматра. Число его жертв превысило 200 тысяч человек.

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