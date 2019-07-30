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Участник телешоу перепутал премьер-министра со спортсменом и стал посмешищем

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Антон Данилюк

Участник британского реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) Антон Данилюк (Anton Danyluk) изумил других конкурсантов и зрителей, когда перепутал нового премьера страны Бориса Джонсона с теннисистом, сообщает Daily Mail.

Владелец спортзала, 24-летний Данилюк беседовал на вилле с другими участниками — Белль Хассан (Belle Hassan) и Кертисом Притчардом (Curtis Pritchard). «Он же был теннисистом?» — спросил Данилюк. «Ты тупой? Даже я знаю, что он был мэром Лондона», — сказала на это Хассан. Он пояснил, что в курсе, но был уверен, что Джонсон так же и профессиональный игрок в теннис. «Я думал, он теннисист. Он не выигрывал Уимблдон (международный теннисный турнир. — прим. «Ленты.ру»)?» — настоял Данилюк. Притчард понял ошибку и еле сдерживая смех ответил: «Не думаю, что Борис Джонсон когда-либо выигрывал Уимблдон».

Данилюк перепутал премьера Британии и бывшего мэра Лондона с профессиональным немецким теннисистом Борисом Беккером. Вероятно, путаница произошла из-за внешнего сходства мужчин и одинакового имени.

Зрители были удивлены такой ошибкой и посмеялись над участником в соцсетях. «Я чувствую, как мой IQ снижается от просмотра этого [шоу]», — отметил один из пользователей.

Ранее участник «Острова любви» изумил зрителей, когда в одном из выпусков заявил, что родился в 1999 году. В соцсетях поклонники шоу сразу ощутили себя пожилыми.

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