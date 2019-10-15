Pornhub стер канал обманом снимавшей девушек в порно студии

Популярный порносайт Pornhub удалил канал студии Girls Do Porn, сообщает Motherboard. Десятки девушек обвинили компанию в обмане при съемках в порно.

Студия состояла в партнерских отношениях с Pornhub и имела официальный канал. Видеозаписи и канал удалили только 15 октября, несмотря на то, что судебный процесс начался еще в конце августа.

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Ранее порносайт стер лишь несколько видеороликов с теми девушками, которые обратились с иском в суд, а также убрал логотип Girls Do Porn с отдельных страниц, на которых компания указывалась в качестве важного партнера с качественным контентом.

Записи студии также удалены с другого порносайта, YouPorn. Несмотря на эти меры, ролики Girls Do Porn все еще доступны на этих ресурсах в качестве отдельных фрагментов и сборников видео от пользователей.

Иск против Girls Do Porn был подан в 2016 году, однако слушания по делу начались лишь в 2019 году. 22 девушки, имена которых не раскрываются, заявили, что их обманом убедили сниматься в порно.

По словам истцов, организаторы съемок оказывали на них давление и угрожали, а условия договора нарушались. В контракте с девушками утверждалось, что ролики с их участием будут храниться только на DVD, отправляться в Австралию на продажу в магазине интим-товаров, а личность модели не будет раскрыта.

В октябре ассистентка владельца Girls Do Porn Валери Мозер (Valerie Moser) дала показания в суде. Она рассказала, как помогала вовлекать девушек в съемки порнороликов. По ее словам, в договорах, заключенных с ней, Girls Do Porn фигурировал как BLL Media.

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