09:09, 1 мая 2026

Клуб Капризова вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ

Клуб Капризова «Миннесота» вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

«Миннесота Уайлд» на своей площадке выиграла шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у «Даллас Старс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 1 мая, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей одну из шайб забросил Владимир Тарасенко, его одноклубник и соотечественник Кирилл Капризов набранными очками не отметился. В составе «Далласа» результативная передача на счету российского защитника Ильи Любушкина.

«Миннесота» одержала четвертую победу над «Далласом» и вышла во второй раунд плей-офф. Там команда Капризова сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Розыгрыш Кубка Стэнли завершится 17 июня. Действующим обладателем титула является «Флорида Пантерс», которая в нынешнем сезоне не вышла в плей-офф.

    Последние новости

    На Западе указали на деталь в поведении Путина во время разговора с Трампом

    Клуб Капризова вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ

    Раскрыта уловка мошенников с выплатами для одной категории россиян

    На Западе испугались слов Медведева о ядерном апокалипсисе

    В офисе Зеленского раскритиковали «кушающего чебуреки» в Москве Уиткоффа

    Россиянам рассказали о действиях при укусе клеща на природе

    ОАЭ вышли из ОПЕК

    Арестованный в Польше ученый Бутягин вернулся в Петербург

    Раскрыта реакция Пентагона на заявление Трампа о выводе войск из Германии

    Минобороны опубликовало заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

    Все новости
