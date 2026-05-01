Клуб Капризова вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ

Клуб Капризова «Миннесота» вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ

«Миннесота Уайлд» на своей площадке выиграла шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) у «Даллас Старс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 1 мая, и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. В составе победителей одну из шайб забросил Владимир Тарасенко, его одноклубник и соотечественник Кирилл Капризов набранными очками не отметился. В составе «Далласа» результативная передача на счету российского защитника Ильи Любушкина.

«Миннесота» одержала четвертую победу над «Далласом» и вышла во второй раунд плей-офф. Там команда Капризова сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Розыгрыш Кубка Стэнли завершится 17 июня. Действующим обладателем титула является «Флорида Пантерс», которая в нынешнем сезоне не вышла в плей-офф.