Фицо рассказал о пристающих «в туалетах в Брюсселе» после встреч с Путиным политиках ЕС

Политики стран Европейского союза (ЕС), критикующие премьер-министра Словакии Роберта Фицо за встречи с президентом России Владимиром Путиным, сами же расспрашивают его об их итогах, приставая «в туалетах в Брюсселе». Об этом глава правительства заявил на встрече со студентами в Ружомбероке, сообщает в пятницу, 1 мая, РИА Новости.

«Я встречаюсь с Путиным, и все критикуют меня, а когда я возвращаюсь после встречи с ним, то все в туалетах в Брюсселе спрашивают меня, что он сказал», — констатировал он.

Ранее Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на торжествах 9 мая в Москве. Словацкий премьер подтвердил свое участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

При этом Литва, Латвия и Эстония объявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в направлении России. Таким образом они попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву для участия в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.

В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал такие действия властей бывших советских республик «большой дуростью», отметив, что они не достигнут своей цели.