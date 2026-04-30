11:46, 30 апреля 2026Мир

Фицо выразил надежду на встречу с Путиным на торжествах в День Победы

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на торжествах 9 Мая в Москве. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я пойду на встречу с российским президентом которая будет 9 Мая», — сказал глава словацкого правительства. Фицо подтвердил своё участие в памятных мероприятиях посвященных Дню Победы.

Ранее Литва, Латвия и Эстония объявили, что не разрешат пролет правительственного самолета Фицо в направлении России. Таким образом страны попытались помешать планам главы словацкого правительства посетить Москву для участия в торжествах по случаю окончания Великой Отечественной войны.

