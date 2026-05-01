Соперницей вышедшей в финал турнира WTA в Мадриде россиянки стала украинка

Соперницей вышедшей в финал турнира WTA в Мадриде Андреевой стала Костюк

Украинка Марта Костюк победила представительницу Австрии Анастасию Потапову в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 1 мая, и продлилась три сета. Украинская теннисистка одержала победу со счетом 6:2, 1:6, 6:1. Соперницы провели на корте 1 час и 36 минут.

Потапова сменила спортивное гражданство в конце прошлого года. До этого спортсменка представляла Россию.

Ранее в финал соревнований в Мадриде вышла россиянка Мирра Андреева, победившая в полуфинале американку Хейли Баптист. Решающий матч турнира состоится в субботу, 2 мая.