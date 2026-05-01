Москвичам назвали дату наступления метеорологического лета

Синоптик Тишковец заявил, что температура в Москве 4 мая поднимется до плюс 23

Метеорологическое лето наступит в Москве в понедельник, 4 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

По словам синоптика, температура в этот день поднимется до плюс 20-23 градусов Цельсия. Такая погода соответствует норме июня. Тишковец не исключил, что 4 мая будет установлен рекорд тепла — прежний максимум был зафиксирован в 1990 году на уровне плюс 21,2 градуса Цельсия.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе за одни сутки в последних числах апреля выпало более 100 процентов месячной нормы осадков. Наибольшее их количество пришлось на Долгопрудный, Павловский Посад, Талдому, Дмитров и Клин.

