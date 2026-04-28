10:09, 28 апреля 2026Экономика

Больше месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки

Тишковец: В Московском регионе выпало больше месячной нормы осадков за сутки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

За минувшие сутки в Московском регионе выпало более 100 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.

По информации синоптика, в Московской области наибольшее количество осадков зафиксировали в Долгопрудном — 41 миллиметр, или 110 процентов от апрельской нормы. Помимо этого, в Павловском Посаде выпало 29 миллиметров, Талдоме — 32 миллиметра, Дмитрове — 34 миллиметра, Клину — 35 миллиметров. Что касается столицы, на станции ВДНХ показатель составил 21 миллиметр, или 56 процентов от нормы, в Тушино — 23 миллиметра, или 62 процента от нормы, а на Балчуге — 15 миллиметров.

«А с учетом всех выпавших за текущий месяц дождей и снега, а также ожидаемых еще шести-семи миллиметров, то по итогам дня апрель станет переувлажненным более чем на 200 процентов, чем положено по климатической норме», — заключил собеседник агентства.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила о гололедице и снежной каше на дорогах Москвы в ближайшие дни.

    Последние новости

    Соловьев извинился перед Боней

    На Елену Исинбаеву подали в суд

    Набиуллина попросила не считать решения по уровню ставки автоматическими

    Военный назвал удар Киева по НПЗ в Туапсе преступлением

    Катя Лель обнаружила в себе ДНК инопланетян

    Стало известно о связанной с Украиной детали в деле о смерти волонтера СВО

    Раскрыта криминальная обстановка в России

    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна

    Россиянин больше года истязал детей своей сожительницы

    Мать шестерых детей ушла на СВО и вернулась через полгода

    Все новости
