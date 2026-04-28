Больше месячной нормы осадков выпало в столичном регионе за сутки

Тишковец: В Московском регионе выпало больше месячной нормы осадков за сутки

За минувшие сутки в Московском регионе выпало более 100 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с агентством РИА Новости.

По информации синоптика, в Московской области наибольшее количество осадков зафиксировали в Долгопрудном — 41 миллиметр, или 110 процентов от апрельской нормы. Помимо этого, в Павловском Посаде выпало 29 миллиметров, Талдоме — 32 миллиметра, Дмитрове — 34 миллиметра, Клину — 35 миллиметров. Что касается столицы, на станции ВДНХ показатель составил 21 миллиметр, или 56 процентов от нормы, в Тушино — 23 миллиметра, или 62 процента от нормы, а на Балчуге — 15 миллиметров.

«А с учетом всех выпавших за текущий месяц дождей и снега, а также ожидаемых еще шести-семи миллиметров, то по итогам дня апрель станет переувлажненным более чем на 200 процентов, чем положено по климатической норме», — заключил собеседник агентства.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила о гололедице и снежной каше на дорогах Москвы в ближайшие дни.