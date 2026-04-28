07:28, 28 апреля 2026

Москвичей предупредили о гололедице и снежной каше

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В ближайшие дни на дорогах Москвы будут гололедица и снежная каша. Об этом предупредила жителей столицы ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет РИА Новости.

Синоптик пояснила, что так произойдет из-за медленного таяния снега. «Несмотря на то, что до конца апреля днем температура будет от двух до семи градусов тепла, а ночная температура составит до минус двух градусов», — уточнила Паршина.

По прогнозам метеоролога, снежный покров в Москве еще может увеличиться на пять сантиметров за вторник и среду, 28 и 29 апреля.

Ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы заявили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся включительно до вторника, 28 апреля. Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через отметку в 0 градусов в сторону отрицательных значений.

