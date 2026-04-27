Москвичей предупредили о ненастье

Неблагоприятные погодные условия в столице сохранятся 28 апреля

Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение вторника, 28 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на прогноз синоптиков.

Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через отметку в 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы.

Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, следует быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении личным транспортом — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В ночь на понедельник, 27 апреля, в Москве из-за вторжения североатлантического циклона выпало более половины от месячной нормы осадков, а температура воздуха опустилась ниже нуля. Непогода привела к падению деревьев, светофоров и опор линий электропередачи.