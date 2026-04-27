20:13, 27 апреля 2026Экономика

Москвичей предупредили о ненастье

Неблагоприятные погодные условия в столице сохранятся 28 апреля
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Неблагоприятные погодные условия сохранятся ночью и в течение вторника, 28 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на прогноз синоптиков.

Ожидаются сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, метель, налипание снега на проводах и деревьях, переход температуры воздуха через отметку в 0 градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы.

Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, следует быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, при управлении личным транспортом — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В ночь на понедельник, 27 апреля, в Москве из-за вторжения североатлантического циклона выпало более половины от месячной нормы осадков, а температура воздуха опустилась ниже нуля. Непогода привела к падению деревьев, светофоров и опор линий электропередачи.

    Последние новости

    Проблема полета Фицо в Москву на парад Победы разрешилась

    МИД отреагировал на атаки Украины на ЗАЭС

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Сплавляющегося по реке на бревне щенка спасли в российском регионе

    Манипуляторам с Московской биржи избрали меру пресечения

    Бледанс призвала приучать детей к физическому труду

    ЦБ намерен ужесточить одно требование к российским банкам

    Телезвезду выгнали из шоу из-за аккаунта возлюбленной на OnlyFans

    Руководство США не захотело видеть сборную Ирана на ЧМ-2026

    Стало известно о новой жертве напавшего с ножом на художницу в Москве

