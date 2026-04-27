В Москве закрыли парки

14:24, 27 апреля 2026Экономика

В столице из-за непогоды закрыли парки
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Парки Москвы закрыты для посещения из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба столичных парков.

Временно не работают «Сокольники», сад «Эрмитаж», «Северное Тушино», Воронцово, Лианозовский, Таганский и Лефортовский парки, сад Баумана, «Терлецкая дубрава», «Покровский берег», а также «Аптекарский огород», Воробьевы горы, парк Кузьминки, «Музеон», музей-усадьба «Люблино», «Коломенское» и другие. Всего ограничен проход в 27 столичных парков. Также приостановлено бронирование пикниковых и мангальных зон в сервисе «Мосбилет».

Ранее на столичный регион обрушился снегопад, вызванный прохождением североатлантического циклона. Осадки сопровождались шквалистым ветром. Всего за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков, в Подмосковье при этом зафиксировали 79 процентов апрельской нормы. Непогода привела к повалу деревьев, светофоров и опор линий электропередачи.

Разгар снегопада пришелся на утренние часы понедельника, 27 апреля. Со временем осадки будут ослабевать, однако в ближайшее время снегопад не прекратится, рассказал ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

