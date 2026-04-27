Синоптик Шувалов: В Москве пройден пик снегопада

Пик мощного снегопада, накрывшего Москву, уже пройден. В этом агентство РИА Новости заверил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Кульминация непогоды, по словам синоптика, уже позади, разгар снегопада пришелся на утренние часы. Со временем осадки будут ослабевать, однако в ближайшее время снегопад не прекратится. «В дальнейшем он будет продолжаться, потому что циклон очень обширный, очень глубокий», — предупредил Шувалов. Правда, центр вихря находится далеко от столичного региона, над Ивановской областью. Область пониженного давления будет способствовать удержанию циклона, благодаря чему его действие продлится до среды, 29 апреля.

Снегопады начались в Московском регионе вечером 26 апреля и развернулись 27-го числа. Всего за сутки в столице выпала половина месячной нормы осадков, в Подмосковье при этом зафиксировали 79 процентов апрельской нормы. В мегаполисе застряли более полусотни самолетов. По всему региону обрушились десятки деревьев, светофоры и опоры ЛЭП. Есть и пострадавшие. В Балашихе дерево упало на девушку, ей понадобилась помощь медиков. На мужчину под весом снега рухнули ветки, он ушел прихрамывая.