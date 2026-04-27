Стало известно о первых пострадавших из-за снегопада в Подмосковье

В Балашихе два человека пострадали в результате метели

В Подмосковье в результате метели, накрывшей регион под конец апреля, появились первые пострадавшие. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как минимум двое человек пострадали в Балашихе. На одну девушку в микрорайоне Железнодорожный упало дерево. В момент обрушения горожанка просто проходила мимо. Ей потребовалась медицинская помощь, на место происшествия прибыла бригада медиков.

Еще один мужчина получил травмы, когда на него под весом снега повалились ветки. Инцидент произошел на шоссе Энтузиастов, пострадавший шел по пешеходной дорожке. Мужчина ушел прихрамывая.

Только за одни сутки в Москве выпала половина месячной нормы осадков. Так, на опорной столичной метеостанции ВДНХ зафиксировали 19 миллиметров небесной влаги. В Подмосковье снега намело еще больше: в Михайловском за день выпало 27 миллиметров осадков, что соответствует 79 процентам апрельской нормы. Из-за метели застряли более 50 самолетов, в аэропорту Внуково переносили рейсы. Такая погодная обстановка продержится вплоть до майских праздников.