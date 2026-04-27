12:43, 27 апреля 2026Авто

Снегопад обрушил деревья и светофоры в Московском регионе

В Москве и Подмосковье из-за метели рухнули десятки деревьев, светофоры и знаки
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Метель, обрушившаяся на Москву под конец апреля, застала врасплох автомобилистов и обрушила десятки деревьев. О последствиях внезапного снегопада пишет издание «Подъем».

Фотографии выкорчеванных с корнем деревьев публикуют из разных районов столицы. На улице Профсоюзной упавшими деревьями придавило не менее семи автомобилей. Во дворах домов по улице Бирюлевской и в районе Текстильщиков деревья рухнули прямо на припаркованные автомобили. Повалившиеся деревья перегородили дорогу в Новогиреево, на Зеленом проспекте и Главной аллее. У станции метро «Менделеевская» накренились строительные леса одного из зданий, проход огородили. На улице Малой Тульской дерево, не выдержав натиска стихии, снесло светофор и дорожные знаки.

По информации перевозчика «Мострансавто», в подмосковных Люберцах деревья упали на улицах Шевлякова и 8 Марта, затруднив автодвижение. На улице Колхозной на проезжую часть рухнул столб с проводами. В Балашихе упавшие деревья перекрыли проезжую часть на улице Свердлова, 40 лет Победы, Орджоникидзе. Об упавших деревьях сообщается в Серпухове, Королеве, Видном.

Появились и сообщения о первых пострадавших. Так, в Балашихе дерево упало на девушку в микрорайоне Железнодорожный. Ей потребовалась помощь медиков. На шоссе Энтузиастов на мужчину упали ветки дерева, он ушел прихрамывая.

