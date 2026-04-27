Москву под снежным апокалипсисом сняли из космоса

14:59, 27 апреля 2026

«Роскосмос» показал заснеженную Москву из космоса
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

«Роскосмос» показал спутниковый снимок заснеженной Москвы. Соответствующие фото госкорпорация опубликовала в Telegram-канале.

Снимок был сделан спутниками серии «Электро-Л» и «Арктика-М». В пресс-службе напомнили, что североатлантический циклон принес в столицу обильные осадки — в ночь на понедельник, 27 апреля, в Москве выпало более половины от месячной нормы, а температура воздуха опустилась ниже нуля.

По словам фенолога Михаила Любова, снегопад связан с вторжением холодных воздушных масс, пришедших с северо-запада, Северной Атлантики и Баренцева Моря. Они достигли столицы, пройдя сквозь Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую область, и далее во вторник, 28 апреля, могут прийти в Нижегородскую область.

