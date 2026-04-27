14:32, 27 апреля 2026Экономика

Аномальные снегопады в апреле объяснили

Фенолог Любов: Циклон с Баренцева моря вернул в Россию зиму
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Обильные снегопады в Центральную Россию и на северо-запад страны принес циклон, образовавшийся в Баренцевом море. Об этом агентству РИА Новости рассказал доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

Снегопад, обрушившийся на Москву в понедельник, 27 апреля, эксперт объясняет вторжением холодных воздушных масс. Они надвигались с северо-запада, Северной Атлантики и Баренцева Моря, и, пройдя сквозь Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую область, достигли столицы. Немного в стороне, по словам фенолога, осталась Нижегородская область, однако уже во вторник, 28-го числа, холодный воздух может направиться на восток и добраться в том числе и до этого региона.

Подобные перепады температур, как отметил Любов, не сверхъестественны и для апреля вполне характерны. Кроме того, в апреле возможно и образование временного снежного покрова. В любом случае к концу месяца, по прогнозам фенолога, снег растает.

Снегопады начались в Московском регионе вечером 26 апреля и развернулись 27-го числа. Всего за сутки на территории Москвы выпала половина месячной нормы осадков. В подмосковном Михайловском объем выпавших осадков соответствовал 79 процентам от апрельской нормы. Однако пик снегопадов, как предполагают синоптики, уже пройден. В последующие дни осадки будут ослабевать, но полностью не прекратятся. Такая погода простоит в столице вплоть до майских праздников.

    Последние новости

    Германия сделала заявление о вызове своего посла в МИД России

    Пострадавшая от насилия российская школьница заявила о себе спустя шесть лет

    В России ответили на возможность запрета советской символики в Берлине

    Путин назвал радикально изменившие судьбу России события

    Названа дата резкой смены погоды в Москве

    В российском регионе ураган перевернул движущийся грузовик

    Российская делегация рассказала об инициативе Путина по евразийской безопасности

    Отрезавшая клиентке длинные волосы парикмахер разгневала пользователей сети

    В России назвали цели самолета-разведчика США у границ Калининградской области

    Путин процитировал высказывание Солженицына о власти

    Все новости
