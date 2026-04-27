Аномальные снегопады в апреле объяснили

Фенолог Любов: Циклон с Баренцева моря вернул в Россию зиму

Обильные снегопады в Центральную Россию и на северо-запад страны принес циклон, образовавшийся в Баренцевом море. Об этом агентству РИА Новости рассказал доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

Снегопад, обрушившийся на Москву в понедельник, 27 апреля, эксперт объясняет вторжением холодных воздушных масс. Они надвигались с северо-запада, Северной Атлантики и Баренцева Моря, и, пройдя сквозь Ленинградскую, Тверскую и Архангельскую область, достигли столицы. Немного в стороне, по словам фенолога, осталась Нижегородская область, однако уже во вторник, 28-го числа, холодный воздух может направиться на восток и добраться в том числе и до этого региона.

Подобные перепады температур, как отметил Любов, не сверхъестественны и для апреля вполне характерны. Кроме того, в апреле возможно и образование временного снежного покрова. В любом случае к концу месяца, по прогнозам фенолога, снег растает.

Снегопады начались в Московском регионе вечером 26 апреля и развернулись 27-го числа. Всего за сутки на территории Москвы выпала половина месячной нормы осадков. В подмосковном Михайловском объем выпавших осадков соответствовал 79 процентам от апрельской нормы. Однако пик снегопадов, как предполагают синоптики, уже пройден. В последующие дни осадки будут ослабевать, но полностью не прекратятся. Такая погода простоит в столице вплоть до майских праздников.