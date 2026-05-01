На Западе испугались слов Медведева о ядерном апокалипсисе

Daily Express назвала пугающими слова Медведева об угрозе ядерного апокалипсиса

На Западе испугались предупреждения заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об угрозе ядерного апокалипсиса. Об этом пишет британская газета Daily Express.

«Он заявил о существовании вероятности того, что мир столкнется с "ядерным апокалипсисом" (...). В пугающем обращении Медведев отметил: "Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер"», — отмечается в статье.

Ранее зампред Совбеза заявил, что не хотел бы стать свидетелем ядерного конфликта, но исключать его нельзя. По словам Медведева, именно для этого в России и существует триада ядерных стратегических сил, которая поддерживается в надлежащем состоянии.

Помимо этого, он отметил, что в России есть перспективные образцы вооружения, о которых пока не говорят, и речь не только о баллистической ракете «Орешник».