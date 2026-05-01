Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:58, 1 мая 2026

На Западе испугались слов Медведева о ядерном апокалипсисе

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress

На Западе испугались предупреждения заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об угрозе ядерного апокалипсиса. Об этом пишет британская газета Daily Express.

«Он заявил о существовании вероятности того, что мир столкнется с "ядерным апокалипсисом" (...). В пугающем обращении Медведев отметил: "Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер"», — отмечается в статье.

Ранее зампред Совбеза заявил, что не хотел бы стать свидетелем ядерного конфликта, но исключать его нельзя. По словам Медведева, именно для этого в России и существует триада ядерных стратегических сил, которая поддерживается в надлежащем состоянии.

Помимо этого, он отметил, что в России есть перспективные образцы вооружения, о которых пока не говорят, и речь не только о баллистической ракете «Орешник».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok