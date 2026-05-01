На Западе испугались слов Медведева о ядерном апокалипсисе

На Западе испугались предупреждения заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева об угрозе ядерного апокалипсиса. Об этом пишет британская газета Daily Express.
«Он заявил о существовании вероятности того, что мир столкнется с "ядерным апокалипсисом" (...). В пугающем обращении Медведев отметил: "Наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер"», — отмечается в статье.
Ранее зампред Совбеза заявил, что не хотел бы стать свидетелем ядерного конфликта, но исключать его нельзя. По словам Медведева, именно для этого в России и существует триада ядерных стратегических сил, которая поддерживается в надлежащем состоянии.
Помимо этого, он отметил, что в России есть перспективные образцы вооружения, о которых пока не говорят, и речь не только о баллистической ракете «Орешник».