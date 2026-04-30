Россия
11:40, 30 апреля 2026Россия

Медведев высказался о фантазерах, дурачках и ядерном апокалипсисе

Медведев: Ядерный апокалипсис реально возможен
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Ядерный апокалипсис реально возможен, и этого не понимают только «фантазеры или дурачки». Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание. Первые», трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

Политик напомнил, что его часто упрекают в жесткой риторике, когда он говорит об угрозе ядерного апокалипсиса. «Но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что не хотел бы стать свидетелем ядерного конфликта, но исключать его нельзя. По его словам, именно для этого в России и существует триада ядерных стратегических сил, которая поддерживается в надлежащем состоянии.

В феврале 2025 года Медведев заявил, что ядерный апокалипсис неизбежен, если противники России продолжат попытки нанести ей стратегическое поражение. По его словам, важно понять, что контакты и консультации между государствами ценнее «надувания щек».

