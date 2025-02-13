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09:36, 13 февраля 2025Россия

Медведев назвал неизбежным ядерный апокалипсис при одном условии

Медведев: Ядерный апокалипсис наступит при новых попытках нанести поражение РФ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Ядерный апокалипсис во всем мире может наступить, если противники продолжат попытки нанести России стратегическое поражение. Такое условие назвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев, своим мнением он поделился на странице во «ВКонтакте».

«В нашем маленьком, противоречивом, но очень взаимозависимом мире нет и не может быть главной страны и старшего правителя планеты. Этот урок должны усвоить самонадеянные американские элиты и так называемое глубинное государство (бюрократия США)», — написал Медведев.

По его словам, важно понять, что контакты и консультации между государствами ценнее «надувания щек» и намерения нанести России поражение. Это, как считает Медведев, опасно в принципе, так как «поставить нас на колени» невозможно.

Ранее Медведев заявлял, что риски применения ядерного оружия высоки. В случае если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, сказал политик, при этом подчеркнув, что все риски обратимы.

ЖЗЛ
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