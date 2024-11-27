Медведев оценил риск применения ядерного оружия

Зампред СБ Медведев: риски применения ядерного оружия высоки, но обратимы

Риски применения ядерного оружия высоки. Вероятность применения этого вида вооружения оценил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya, его слова приводит РИА Новости.

«Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», — заявил Медведев. При этом политик подчеркнул, что эти риски обратимы. Он добавил, что у России нет желания использовать ядерное оружие, и риск его применения снизится, как только блок НАТО перестанет раздувать пожар войны на Украине.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Обновленная версия доктрины расширяет категорию государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

Инициативу Путина обновить ядерную доктрину поддержали в Минобороны. Глава ведомства Андрей Белоусов обосновал принимаемые меры изменившейся военно-политической обстановкой.